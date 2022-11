"Quel manque de respect" : Léa (Star Academy) choque encore en snobant et se moquant d'une artiste de renom

Elle est l'une des candidates qui fait le plus parler dans la Star Academy (TF1). Léa, une opticienne de 24 ans, fait beaucoup réagir les internautes sur Twitter. Le 15 novembre, c'est sa réaction concernant sa possibilité de chanter avec une grande interprète qui était au coeur des discussions.

Depuis le 15 octobre dernier, Léa se bat pour rester dans l'aventure Star Academy. Elle travaille d'arrache-pied afin d'être au point pour les évaluations chaque mardi et pour assurer lors des émissions en direct chaque samedi. Cela paie puisque, à l'instar de Louis, Enola, Chris et Tiana, elle est demi-finaliste. On ne sait pas encore si elle sera nominée cette semaine, mais ce qui est certain, c'est qu'elle chantera avec des artistes lors du prochain prime.

Sont attendus Vianney, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Marc Lavoine et Clara Luciani. Sofia Essaïdi, candidate emblématique de la saison 3, sera également présente. Et avec Louis, Léa est pressentie pour chanter avec Clara Luciani sur son titre Respire encore. Lors de la quotidienne de la Star Academy diffusée le 15 novembre, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les deux élèves s'entraîner. En revanche, ce sont seulement les abonnés de MYTF1 Max qui ont pu découvrir la réaction de l'opticienne lors du live.

Les Twittos ont une fois de plus pointé du doigt son attitude car, si Louis était ravi de pouvoir peut-être chanter avec Clara Luciani au point d'être au bord des larmes, Léa semblait ne pas être plus réjouie que cela. Elle a confié à son camarade qu'elle lui laissait volontiers sa place pour ce duo, ce qui a exaspéré le public. "Clara Luciani va apprécier...", "Léa, quand tu auras la carrière de Clara Luciani on en reparlera", "Léa se moque clairement de la voix de Clara Luciani ", "Le respect est né avant Léa. Elle se paie la tronche de Clara Luciani. Elle sèche le cours de coach Joe. Elle dit à Kev Adams qu'elle est fatiguée pour la masterclass. Et elle veut qu'on lui prémâche sa carrière à la sortie. Déso tu mérites pas !", a-t-on notamment pu lire.

Irrespectueuse envers Clara Luciani ?

