Lego Disney Princess : Réduction incroyable pour Noël

1. Le mythique château de la Belle et la Bête version Lego Disney Princess ouvre ses portes

S'il était autrefois l'un des châteaux de princes et princesses les moins accueillants, cela a bien changé. Depuis l'arrivée de Belle, le palais de la Bête se pare de couleurs et de rires. Et votre enfant a la chance d'être invité au bal de Noël organisé par la famille royale. Mais le château est en travaux, il doit aider à le remettre à neuf avec ce coffret Lego Disney Princess la Belle et la Bête. Il bénéficie en plus de la promo immanquable Lego Cdiscount. Si vous achetez un autre produit de la sélection, vous aurez 50 % de réduction sur le moins cher avec le code LEGOSUPERD. Une affaire en or pile avant les fêtes. Vous pourriez économiser une belle somme sur ce jeu proposé à 59,99 €.

Votre enfant pourra recréer des scènes mythiques du dessin animé

Nous sommes le 25 décembre et ça y est, le château Lego Disney Princess la Belle et la Bête ouvre ses portes à votre enfant. Les grilles de l'immense demeure s'ouvrent et se referment toutes seules derrière Belle et Philibert. Le valeureux cheval est sellé pour que l'on puisse grimper sur son dos et peut transporter un chariot rempli d'objets en tout genre. A l'intérieur une grande réception avec Big Ben, Lumière, Mrs Samovar, Zip, Fourneau ou encore l'Armoire est donnée.