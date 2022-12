Lego Marvel : Les 3 meilleurs jeux en promo à offrir pour Noël

Achetez la figurine Lego Marvel Je s'appelle Groot sur Amazon pour 44,99 €

Pour aider, bébé Groot, votre enfant va devoir s'armer de patience. Son corps est en effet disloqué en 476 pièces. Mais à l'arrivée, c'est un personnage plus vrai que nature qui l'attend. De nombreux détails ont ainsi été reproduits pour donner l'impression d'être en présence du vrai Groot ! Ses bras et ses jambes sont en plus articulées pour lui faire prendre plusieurs poses et danser jusqu'au bout de la nuit.

Pour l'accompagner, la cassette de sa chanson favorite, version maxi, est bien évidemment à ses côtés. Rien de tel pour lui redonner de l'énergie. Une plaque descriptive est également incluse pour que les collectionneurs puissent l'exposer chez eux. Alors n'attendez plus, un bébé a besoin de votre petit !

2. Mille aventures attendent votre enfant avec ce jeu Lego Marvel Le Drakkar de Thor à moins de 43 €

Thor a besoin de l'aide de votre enfant d'urgence. Une mission de la plus haute importance l'attend et il a besoin de la meilleure équipe possible. Il a donc naturellement fait appel à votre bout de choux. Il embarquera ce 25 décembre à bord du Drakkar de Thor Lego Marvel. Un superbe bateau qui est en plus en ce moment même en promo sur Amazon. Ce n'est en effet plus 59,99 € mais 42,90 € seulement que vous aurez à débourser pour en devenir l'heureux propriétaire. Ne ratez pas cette super promo de 28 % ! Un tel produit pour moins de 45 €, c'est une opportunité à ne pas rater.