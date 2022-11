Lego Super Mario : Succombez à cette offre exceptionnelle pour Noël

Achetez la figurine Lego Le Puissant Bowser à 205 € sur Cdiscount

Avec ses 2 807 pièces, ce Bowser est plus vrai que nature. Et ses détails ne feront que vous conforter dans cette idée. Pour le plus grand bonheur des fans des jeux vidéo, sa tête peut en effet tourner grâce à un bouton dissimulé sous sa carapace. Frissons garantis ! Sa mâchoire acérée peut également s'ouvrir et se fermer à l'aide d'une gâchette. Les mains, bras, jambes et queue articulée peuvent également bouger pour faire prendre plusieurs poses à la figurine géante. Mais ce n'est pas tout. Comme dans les jeux Super Mario, il crache des boules de feu sur ses adversaires. Gare à l'incendie.

Pour les collectionneurs, ce Bowser peut être exposé sur une plateforme de combat en briques grises. Ses dimensions de 41 cm de largeur, 28 cm de profondeur et 32 cm de hauteur en font un plus une figurine XXL. Tout simplement à l'image du roi des Koopas. Et pas de panique, toutes les étapes pour fabriquer ce personnage sont expliquées très clairement dans un livre illustré. Préparez-vous à des affrontements enflammés !

2. Voyagez avec la Forteresse Volante de Bowser Lego Super Mario

Que serait un méchant sans ses antres machiavéliques ? C'est là qu'ils mettent au point leurs horribless plan et qu'ils attaquent et enferment les héros. Et, avec Bowser, ces QG sont toujours spectaculaires. L'un des plus iconiques ? La Forteresse Volante. Un bateau magique truffé de pièges que vous ou votre enfant pourrez recréer avec ce kit de construction Lego Super Mario. Et vous pouvez en devenir l'heureux propriétaire pour 79,00 €. Un produit qui fait partie lui aussi de l'offre spéciale Lego Cdiscount. Alors n'attendez plus et faites plaisir à vous ou votre enfant pour Noël.

Un bateau aux super pièges ludiques