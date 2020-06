Leigh-Anne Pinnock bientôt mariée : elle est fiancée au footballeur Andre Gray

Pandémie, tremblement de terre, crise sanitaire et économique... parmi les tragédies ayant eu lieu cette année, on retrouve quand même quelques bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on apprend par exemple que Leigh-Anne Pinnock est fiancée à Andre Gray, qu'elle fréquente depuis plus de quatre ans.

Dans une sublime publication Instagram, le 24 juin 2020, la chanteuse britannique du groupe Little Mix a annoncé son mariage imminent. "Voici mon fiancé !", écrit-elle simplement, en légende d'une photo d'elle et d'Andre Gray, footballeur professionnel de l'équipe de Watford, en Premiere League, le championnat britannique. Il s'agissait d'une photo prise de leur clip, Think About Us, où elle portait un bustier noir, enlaçant le corps musclé de son homme, couvert de tatouages.

Un footballeur et une chanteuse de girlsband, ça ne vous rappelle rien ? Malgré ces similitudes entre eux et cet autre couple de Britanniques, leur histoire est bien différente. Andre Gray et Leigh-Anne Pinnock se seraient fiancés le mois dernier, pour leur quatrième anniversaire ensemble.

Les copines de Leigh-Anne Pinnock ont même lâché dans les médias qu'elle devrait se marier "rapidement" parce qu'elle a "zéro patience". "Honnêtement, cette meuf a attendu ça pendant des années. À chaque fois qu'Andre faisait quelque chose de romantique, elle écrivait : 'Ça peut arriver maintenant !' On lui disait de se calmer", a expliqué Jade Thirlwall, autre membre de Little Mix, lors d'une interview à Heart Breakfast.

Ensemble depuis 2016 (on ne sait toujours pas comment ils se sont rencontrés), Leigh-Anne et Andre ont officialisé leur relation en janvier 2017, en posant ensemble sur Instagram. Après une première apparition publique à deux aux Brit Awards, en 2018, voilà qu'ils sont déjà fiancés.