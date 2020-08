Leïla Bekhti : Bouleversée par la mort de Djemel Barek, son émouvant hommage

Le monde des arts est en deuil, pleurant la mort de Djemel Barek, survenue le jeudi 30 juillet 2020. Leïla Bekhti lui a rendu un émouvant hommage sur Instagram, illustré d'une photo d'eux deux.

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités communiquent directement avec leurs fans et partagent avec eux leur quotidien, leur actualité et leurs coups de gueule. Leïla Bekhti y a exprimé sa profonde tristesse suite à la disparition de Djemel Barek. L'actrice de 36 ans et épouse de Tahar Rahim lui a fait ses adieux en postant un diaporama de deux photos. La première est un portrait du défunt. La seconde est une photo d'eux deux.

"Djemel, Monsieur Djemel Barek, les mots me manquent, toi qui en avais toujours un pour nous, je suis incapable d'exprimer ma peine aujourd'hui, commence @leilabekhti. Quel grand Monsieur tu étais, ta bienveillance, ton regard si rare et si doux m'ont toujours bouleversée. Je t'aimais beaucoup. Je pense à toi, à ta famille, à tous ceux qui t'aimaient. Tu vas me manquer. Tu vas manquer à tous ceux qui, un jour, ont eu la chance de croiser ton chemin... Repose en paix."