Djemel Barek : L'acteur de Candice Renoir est mort à 54 ans

Son ami, le réalisateur Lyes Salem, a réagi à cette triste nouvelle auprès de nos confrères du Courrier de l'Atlas : "Très malade depuis trois ans, il ne s'est jamais plaint et gardait le sourire. C'était un guerrier. Je l'avais rencontré en 2005 lors du tournage de Munich où il avait obtenu un petit rôle. On est devenu très copain et j'ai tout de suite eu envie de bosser avec lui. Djemel Barek était d'une douceur absolue et, en même temps, il avait une autorité naturelle. Dans la vie, il était tellement proche des gens. Il était très aimé. Pour moi, c'était un frère de cinéma."

C'est dans les années 80 que Djemel Barek a débuté sa carrière en France. Il a tout d'abord évolué au théâtre, notamment dans des pièces de Robert Hossein. À la télévision, il était notamment connu pour être l'un des acteurs de la série à succès de France 2 Candice Renoir. L'homme d'origine franco-algérienne y interprétait le père du brigadier-chef Medhi Badou (joué par Ali Marhyar). Les téléspectateurs ont aussi pu le voir sur Canal+ dans Le Bureau des légendes. Il y interprétait Belkacem. L'an dernier, il est apparu dans la comédie familiale Le Grand Bazar, dans la peau du beau-père de Grégory Montel. Fin mai 2020, il est apparu dans le téléfilm d'arte Ramdam. Lyes Salem était aussi au casting. Il a aussi collaboré avec ce dernier au cinéma pour le film L'Oranais.

Djemel Barek avait eu la chance de tourner avec le grand Steven Spielberg dans Munich. Il a aussi tourné dans Frères ennemis et loin des hommes au côté de Viggo Mortensen.