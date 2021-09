Lena Dunham mariée : elle épouse Luis Felber après quelques mois d'amour !

Pour une surprise, c'est une surprise ! Alors que Lena Dunham révélait il y a quelques semaines à peine qu'elle avait retrouvé l'amour, la voilà mariée.

Selon les informations du magazine People, la créatrice de la génialissime série Girls, 35 ans, a effectivement dit "oui" à son nouveau compagnon Luis Felber durant le week-end du 25 et 26 septembre 2021. Le musicien avait certes dévoilé un indice, en partageant la chanson This will be our year - comprenez "ce sera notre année" - du groupe The Zombies sur les réseaux sociaux... mais personne ne l'avait vu venir.

Lena Dunham a révélé, au mois de juin, qu'elle était en couple avec Luis Felber, un musicien anglo-péruvien, plus connu sous le nom d'Attawalpa. Basé sur Londres, il aurait croisé la route de la comédienne et réalisatrice alors qu'elle vivait en Angleterre, pour quelques mois, pour raisons professionnelles. En avril dernier, elle avait évoqué sa relation amoureuse sans pour autant dévoiler l'identité de son chéri. Elle précisait qu'elle était en couple depuis quelques mois... ce qui signifie, tout de même, que le mariage est arrivé très tôt sur le tapis.

Il ne faut jamais abandonner

Décidément, Lena Dunham a un truc pour les mélomanes. Avant de s'unir à Luis Felber pour le meilleur et pour le pire, l'actrice a été en couple avec Jack Antonoff, du groupe Fun - également auteur compositeur pour Taylor Swift - pendant cinq ans, jusqu'en décembre 2017. Alors qu'elle avait décidé de s'abstenir sexuellement et de réduire sa consommation d'alcool à la suite de cette séparation, la jeune femme a finalement trouvé chaussure à son pied. "Quand je me sens mal, mon petit-ami me fait de délicieuses pâtes et re-regarde autant d'épisodes de BoJack Horseman que je veux, écrivait-elle au mois de juin. Il promène le chien et écrit des chansons sur lui. En janvier, je ne tweetais que sur le fait que les hommes étaient des sortes de haricots frits à forme humaine. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais abandonner..."