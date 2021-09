Léo (Secret Story) : L'ex d'Emilie Nef Naf bientôt papa, sa compagne de nouveau enceinte !

Depuis son entrée dans la Maison des secrets en 2009, Léo en a fait du chemin. L'ancien candidat de Secret Story 3, édition remportée par Emilie Nef Naf avec qui il a entretenu une relation, est un homme amoureux et comblé. En effet, il file le parfait amour avec Alexandra, une sublime brune à la silhouette de rêve. Le couple, déjà parent d'une adorable petite Bella (1 an), s'apprête à pouponner de nouveau.

C'est une grande nouvelle pour Léo et sa compagne. Cette dernière annonce sa deuxième grossesse sur les réseaux sociaux jeudi 9 septembre 2021. Sur son compte Instagram, elle poste des photos de son échographie. Plus encore, la belle dévoile son test de grossesse positif indiquant même qu'elle était enceinte de "deux à trois semaines" au moment où elle l'a fait. Enfin, une vidéo datée de fin août 2021 et sur laquelle elle entend le coeur de bébé battre vient compléter cette belle série. En légende, Alexandra se contente d'un émoji femme enceinte et d'un coeur blanc.