Leonardo DiCaprio, Katie Holmes... pluie de stars au Festival Global Citizen

Les deux derniers membres du légendaire groupe britannique Queen ont joué avec Adam Lambert (vainqueur de l'émission American Idol) des morceaux emblématiques comme We Are The Champions, Bohemian Rhapsody ou We Will Rock You. Chanteur dans le groupe depuis huit ans, il a endossé plusieurs costumes dont un uniforme rouge vif d'inspiration militaire. Véritable showman, Adam incarne le nouveau Freddie Mercury (décédé en 1991) du groupe. Après son spectacle, il a annoncé :"Nous demandons aux fans d'agir et de demander à certains gouvernements à travers le monde (...) de jouer leur rôle pour prendre soin des océans. Les poissons et la faune des océans étouffent littéralement à cause de bouts de plastique".

Selon l'AFP, l'acteur Leonardo DiCaprio a fait une apparition surprise sur scène pour faire une éloge de la jeunesse militante, prenant notamment pour exemple l'étudiante Greta Thunberg. Il a déclaré : "Des millions d'individus ont fait plus que de simplement sortir de leur école ou lieu de travail. Ils se sont dressés. Ils ont montré l'exemple d'un véritable leadership, dont notre planète a désespérément besoin".