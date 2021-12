Les 12 coups de midi : Bruno refuse de participer à un prime, les explications de Jean-Luc Reichmann

Le vendredi 24 décembre prochain, Jean-Luc Reichmann présentera la nouvelle édition des 12 coups de Noël, la version des 12 coups de midi, diffusée chaque année en prime time. C'est l'occasion pour l'animateur de TF1 de réunir une poignée de champions de son programme dans la joie et la bonne humeur. Les téléspectateurs pourront notamment prendre des nouvelles d'Eric, Paul, Timothée, Émilie ou encore Xavier. En revanche, Bruno manquera à l'appel !

En effet, alors qu'il est le plus grand Maître de midi mais aussi le plus grand gagnant d'un jeu télévisé en France, le candidat a décliné l'invitation. Alors, a-t-il décidé de tirer un trait sur son expérience des 12 coups de midi qui l'a rendu millionnaire et retrouver son anonymat ? Pas du tout ! Jean-Luc Reichamnn a pris la parole au cours d'une interview pour Télé Loisirs parue le 6 décembre 2021 pour expliquer son absence et c'est très simple : "il est en vacances, il en profite !".

Car oui, depuis son élimination, Bruno peut profiter pleinement de ses cadeaux, de son argent et surtout de son temps libre ! Et pour cause, celui qui a marqué l'histoire avait perdu son travail en plein milieu de parcours dans les 12 coups de midi après la mise en place d'un plan de licenciement au sein de sa boîte. Et avant de s'y remettre, il a décidé de se laisser de profiter un peu de la vie, loin des plateaux télé. "Il a été surexposé médiatiquement. Il a le droit de prendre un peu de recul. On est dans le respect aux 12 Coups de midi. On le reverra plus tard dans l'émission. Vous savez, la télé, la médiatisation, c'est un rouleau compresseur. Il a été assujetti à beaucoup de pression quand même. Il était dans une régie publicitaire, et là, il se retrouve sous les feux de la rampe. Il a besoin de respirer, de prendre du recul. Comment ne pas comprendre ça ?", l'a défendu Jean-Luc Reichmann.

Pour rappel, Bruno s'est fait éliminer le 5 octobre dernier, à l'issue de sa 252e participation. Il est reparti avec 1 026 107 euros de gains, dont environ 700 000 en cash net d'impôts.