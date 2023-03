Les 12 coups de midi : Florian éliminé suite à un complot, il fait de surprenantes révélations !

Il a encore du mal à y croire et pourtant... Après une série de 24 victoires, le maître de midi Florian a finalement été éliminé des 12 coups de midi, et c'est un duel face à une certaine Julie qui a eu raison de lui. Mais selon lui, sa défaite résulte avant tout d'un pacte établi entre les candidates du jour. Interrogé par nos confrères de Télé-Loisirs, le frère de Nicolas, lui aussi ancien maître de midi, a donné quelques explications que les téléspectateurs ne pouvaient pas savoir.

Ce mardi 7 mars 2023, elles n'étaient plus que deux candidates face à Florian, Maître de midi. Et la solidarité féminine a fini par avoir gain de cause... Dans les coulisses, Lanna et Julie auraient établi un pacte soigneusement réfléchi et parfaitement ficelé, juste avant d'entrer sur le plateau. "L'émission qu'on tournait était celle du 8 mars et donc de la journée de lutte pour les droits de la femme. Les filles se sont dit que ce serait bien que l'une d'elles puisse représenter les femmes en tant que Maître de midi pour cette journée importante", a commencé par expliquer Florian. Ainsi, les deux femmes avaient prévu de ne pas se tirer dans les pattes et d'éliminer les garçons à la moindre occasion. "Elles s'étaient dit qu'elles ne se défieraient pas entre elles. Elles ont réussi à éliminer le premier candidat puis est venu mon tour", a ajouté l'ancien Maître de midi.

Une amitié improbable

Mais contrairement aux apparences, Florian n'est pas rancunier et n'éprouve aucun ressentiment envers Julie. "Je suis très content d'avoir perdu contre une femme comme elle, avec une telle gentillesse", a-t-il assuré. Désormais de retour à son quotidien d'étudiant, Florian révèle même avoir gardé le contact avec celle qui est responsable de son élimination. "Elle m'a énormément touché. Son métier d'éducatrice d'enfants sourds se relie un peu à ce que je fais quand je fais des visites aux personnes sourdes et aveugles", a-t-il expliqué en conclusion.

Pour rappel, quand il ne va pas en cours, Florian gagne un peu sa vie en occupant le poste de guide dans un musée. Une activité qui lui a probablement permis d'engranger assez de connaissances pour briller dans le célèbre jeu de TF1.