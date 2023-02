Les 12 coups de midi, situation inédite : Le nouveau champion a un lien hallucinant avec un ancien Maître de midi

Les 12 coups de midi, c'est une affaire de famille ! Si beaucoup de téléspectateurs regardent le célèbre jeu présenté par Jean-Luc Reichmann avec leurs proches, d'autres font le choix d'y participer en famille également. C'est le cas de Florian, nouveau maître de midi depuis ce dimanche 12 février 2023. En effet, le jeune homme, encore étudiant, n'est autre que le petit frère de Nicolas, ancien champion qui a été éliminé le 7 février dernier, au bout de 16 participations.

Loin de se douter que le jeune homme allait à son tour participer à l'émission, le présentateur avait d'ailleurs glissé un petit appel au grand frère Nicolas. "J'espère que votre frangin viendra un jour", s'était enthousiasmé Jean-Luc Reichmann le jour de l'élimination de l'ex maître de midi. C'est maintenant chose faite et avec panache qui plus est ! En effet, Florian a rapidement éliminé Edouard, maître en place, et a même décroché la somme de 10 000 euros en réalisant son tout premier coup de maître !

Une famille très cultivée

Il faut dire qu'en parallèle de ses études, Florian est guide dans un musée. Le terrain de jeu parfait pour ce féru d'Histoire, toujours en recherche de découvertes et à la soif d'apprendre infinie. S'il a pu faire une proposition pour décrocher la fameuse Etoile Mystérieuse, le jeune homme devra cependant attendre encore un peu avant d'obtenir le pactole. Pour l'instant, il continue son petit bonhomme de chemin et peut compter sur le soutien sans faille de son frère venu le soutenir le jour même de sa victoire. D'ailleurs avant de tenter le fameux coup de maître, Florian a pu compter sur les précieux conseils de son grand frère. "C'est plus stressant de le vivre assis dans les gradins que derrière le pupitre. Il a assuré, il faut qu'il reste calme, qu'il se concentre et ça va le faire", a assuré Nicolas.

Jean-Luc Reichmann de son côté, n'a cessé de s'extasier face à cette situation inédite. "Mesdames et messieurs, Florian, le frère de Nicolas, les Rapetout sont dans la place ! C'est la première fois que ça arrive dans notre émission. Le frère va peut-être prendre la place du frère, qui va prendre la place d'Edouard", a-t-il lancé en début d'émission. Il ne croyait pas si bien dire...