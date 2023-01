Les 12 coups de midi : "Il a dit oui !!!", Jean-Luc Reichmann s'improvise entremetteur pour son Maître de midi

Très proche de son public, Jean-Luc Reichmann ne manque jamais une occasion d'échanger quelques boutades ou certaines confidences avec les différents candidats des 12 coups de midi. Mais ce mardi 31 janvier 2023, c'est une discussion bien plus sérieuse qui a eu lieu entre le célèbre animateur et Nicolas, son actuel maître de midi. Alors que la dulcinée de ce dernier assistait à ce nouveau numéro par visio, le joyeux présentateur a profité d'une question sur les chippendales pour parler mariage et enterrement de vie de jeune fille. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le candidat ne semble pas plus emballé que ça à l'idée de se passer la bague au doigt...

"Pourquoi vous ne voulez pas vous marier, regardez elle est belle comme tout !", a lancé l'animateur avec incompréhension tout en montrant la jeune femme sur grand écran. Un brin gêné, Nicolas a souhaité apporter une légère nuance. "Je n'ai pas dit que je ne voulais pas, j'ai dit que ce n'était pas le bon timing pour l'instant" a souligné le beau brun. Une justification qui n'a pas du tout plu à Jean-Luc Reichmann qui a immédiatement souhaité s'improviser marieur. "Non mais quatre ans c'est trop long, on ne sait pas ce qui peut se passer ! Allez je vous le coupe à la moitié, on dit deux ans ?", a-t-il proposé avec conviction.

Il a dit oui !

Amusé, Nicolas a fini par céder. "Oui deux ans on peut discuter, allez je dis oui", a-t-il confirmé sous les exclamations du présentateur. "Vanessa ça y est ! Deux ans ! Il a dit oui !!! Il a dit oui devant la France entière !", s'est emporté Jean-Luc Reichmann faisant ainsi rire tout le plateau, y compris la future mariée. Ni une ni deux, l'animateur a ensuite sorti son téléphone pour parcourir son calendrier et fixer la date du mariage. "Alors vous voulez plutôt l'hiver, l'été, le printemps peut-être ?", a-t-il demandé à la future épouse.

Une fois le couple ayant voté pour le mois de mai 2025, Jean-Luc Reichmann a soumis l'idée du 1er. "C'est un jeudi, comme ça vous pouvez faire le grand pont et les copains seront tous disponibles", a-t-il expliqué. Reste à savoir si les deux tourtereaux honoreront réellement la proposition du célèbre présentateur !