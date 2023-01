Coup de théâtre dans Les 12 coups de midi ! "Non ! Mais non !", un candidat face à une situation improbable

Quand le hasard et la chance sont du côté d'un candidat des 12 coups de midi, ça donne une scène assez surréaliste ! C'est ce qui est arrivé à Nicolas ce jeudi 26 janvier 2023. Alors que le jeune homme originaire de Saint-Agnès est en place depuis à peine quatre jours, il vient déjà de remporter sa toute première étoile équivalente à plus de 90 000 € de cadeaux. Le tout, sur un coup de chance !

Une semaine après l'élimination soudaine et inattendue de Stéphane, l'un des plus grands maîtres de midi de l'histoire du jeu télévisé, plusieurs candidats se sont déjà érigés en tant que nouveaux maîtres. Mais l'histoire retiendra Nicolas... Ce jeudi, en fin d'émission, le candidat s'en est remis au hasard au moment de proposer une célébrité pour tenter de rallumer l'étoile. "Sans grande conviction, je dirais Milly Bobby Brown. C'est l'actrice qui joue dans la série Stranger Things, c'est la jeune fille qui a des pouvoirs surnaturels...", a-t-il suggéré face à un Jean-Luc Reichmann sceptique. "Pourquoi sans grande conviction, quels sont les indices qui vous permettent de penser à elle ?", a questionné le présentateur. Hésitant, le candidat a relevé le peu d'indices qui lui ont mis la puce à l'oreille. "Ce qui me plaît là c'est l'horloge qui est justement dans Stranger Things et il y a aussi une tasse de thé... comme je sais qu'elle est anglaise... Voilà", a-t-il expliqué en grimaçant légèrement.