Les 12 coups de midi : un ancien candidat en prison et condamné une deuxième fois

Un scandale de plus pour Les 12 coups de midi ! Alors que l'image de l'émission a déjà été ternie bien malgré elle avec l'affaire Christian Quesada et les récentes accusations de racisme, une nouvelle affaire mettant en cause un ex-candidat a été dévoilée. Anthony Lolli, qui a participé au jeu de Jean-Luc Reichmann en 2017, fait aujourd'hui la Une des médias. Retenu dans une prison située à Bourg-en-Bresse, il vient une nouvelle fois d'être condamné.

Mardi 27 octobre, le jeune homme a été jugé depuis sa cellule en visioconférence pour vol de coordonnées de carte bleue, rapporte Le Progrès. Un délit qui remonte à 2018 alors qu'il officiait en tant qu'intérimaire dans un espace de loisirs à Lons-le-Saunier. Anthony a reconnu avoir récupéré les coordonnées bancaires de l'un de ses collègues lors de son audience : "J'ai noté les coordonnées pour pouvoir m'aider financièrement." Il s'était servi de l'argent volé pour se payer un abonnement Free et du matériel informatique, par la suite "revendu pour payer son loyer".

Le tribunal a estimé que le jeune homme avait une "personnalité particulièrement complexe" et méritait une peine de six mois d'emprisonnement ferme. Une peine qui s'ajoute à celle qu'il purgeait déjà puisque Anthony a "un casier judiciaire relativement étoffé". En effet, déjà au moment de sa participation dans les 12 coups de midi (TF1), il était inquiété par la justice pour avoir causé un incendie criminel au Grand café du théâtre de Lons-le-Saunier, en 2015. Il a été jugé pour ces actes en mars 2019 et a écopé de quatre ans de prison ferme. À l'époque des faits, il travaillait comme serveur pour l'établissement. Au moment d'être reconnu coupable, Anthony a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle a dressé le portrait d'un homme ayant "une fascination pour le feu". Anthony Lolli devrait sortir de prison en 2022.