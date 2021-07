Les 12 Coups de midi : Un candidat phare aminci de 17 kilos, Jean-Luc Reichmann bluffé

Semaine spéciale dans Les 12 Coups de midi. Les téléspectateurs de TF1 ont le plaisir de retrouver des candidats qui ont marqué l'histoire du jeu télévisé, présenté par Jean-Luc Reichmann. Et l'un d'eux a surpris le public avec son changement physique.

Après avoir accueilli l'agriculteur Thimothée sur le plateau et le commandant de bord Mathieu, Jean-Luc Reichmann a annoncé la présence d'"un ami, un frère" venu tout droit de Belgique : Damien. Le banquier de 39 ans a en effet participé à l'émission du lundi 5 juillet 2021. Et comme l'a annoncé le compagnon de Nathalie Lecoultre en présentation, le participant a perdu pas moins de 17 kilos. "C'est vous dire comme j'étais gros", a-t-il plaisanté après que le présentateur a rappelé une fois de plus le poids qu'il a perdu. Et de poursuivre : "Il était temps de se reprendre en main et de se remettre en forme."

Un peu plus tard dans l'émission, Jean-Luc Reichmann a invité Damien a en dire plus sur son nouveau mode de vie. "Cela fait quelques années que je fais un mois sans alcool. Faire un mois sans alcool, seul, ça n'a pas trop d'intérêt donc j'ai ajouté le 'sans soda'. Et tout ce que j'économise sur des boissons que je consomme habituellement eh bien je le mets de côté et le reverse à la Lutte contre le cancer. (Une cause) qui me tient fort à coeur", a expliqué l'homme révélé à l'antenne en 2016.

Ce n'est pas la première fois qu'un candidat des 12 Coups de midi bluffe les téléspectateurs de TF1. En août 2019, Sylvain est apparu avec 58 kilos en moins sur la balance. "J'ai regretté au début de m'être fixé un objectif. J'avais dit : 'Je vais perdre 40 kilos, si je franchis un certain nombre de participations.' Et j'ai franchi le nombre de participations en question. C'est dur de se lancer, parce que c'est une question de volonté", avait-il notamment confié.