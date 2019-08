Sylvain (Les 12 Coups) aminci de 58 kilos : son combat pour perdre du poids

C'est un nouveau Sylvain que les téléspectateurs de TF1 ont découvert dans le Match de l'été des 12 Coups de midi, lundi 26 août 2019. Présent dans le public, il a eu le droit à une petite présentation de la part de Jean-Luc Reichmann et, heureusement, car il était difficile de le reconnaître. En 2015, le candidat affichait 58 kilos en plus sur la balance. Son incroyable perte de poids a donc été soulignée par l'animateur de 58 ans.

Et ce jeudi 29 août 2019, il a de nouveau évoqué le sujet, car c'était au tour de Sylvain de se mesurer à d'anciens Maîtres de midi afin de se qualifier pour le prime diffusé samedi prochain. "Chanteur passionné, auteur de quatre romans, affichant une toute nouvelle silhouette, Sylvain le Gersois", a notamment déclaré la voix off Zette afin de l'introduire.

Après avoir poussé la chansonnette sur le plateau du Match de l'été, Sylvain est revenu sur son incroyable perte de poids. "J'ai regretté au début de m'être fixé un objectif. J'avais dit : 'Je vais perdre 40 kilos, si je franchis un certain nombre de participations.' Et j'ai franchi le nombre de participations en question. C'est dur de se lancer, parce que c'est une question de volonté", a-t-il confié. Mais un jour, il s'est décidé à réellement atteindre son objectif et les résultats ne s's pas fait attendre.

Afin de conclure le sujet, Jean-Luc Reichmann a dévoilé son impressionnant avant/après. "Je voulais juste vous dire que j'avais énormément de respect pour vous, déjà depuis longue date, par votre connaissance. Voilà ce que vous nous avez offert, ce que vous nous avez donné. Vous avez toujours répondu présent et je vous dis bravo", a conclu le présentateur.

Malheureusement pour Sylvain, il n'a pas été assez fort pour remporter le jeu. C'est Cyrille qui a été qualifié pour le prime du samedi 31 août.