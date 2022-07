Les 12 Coups de midi - Un candidat transformé physiquement : il fait son grand retour 11 ans plus tard

Le 28 juin 2010, TF1 a lancé un jeu devenu culte : Les 12 Coups de midi. Il y a donc déjà douze ans que Jean-Luc Reichmann reçoit des candidats sur son plateau, lesquels espèrent tous récolter le plus d'argent possible. D'ailleurs, la Une a récemment révélé que la somme vertigineuse de 14 millions d'euros au total avait été versée aux différents gagnants ces dernières années.

À l'occasion de l'anniversaire symbolique du programme, Jean-Luc Reichmann et ses équipes ont lancé le 26 juin une compétition entre 56 des plus grands Maîtres de midi. En attendant la finale qui est attendue samedi 9 juillet, les téléspectateurs ont pu retrouver des visages familiers, dont celui de Madjid. Il a fait son retour jeudi 7 juillet 2022 et a notamment eu le droit à un petit retour en arrière sur son parcours. C'est en 2011 qu'il participait pour la première fois. À l'époque, il avait réussi à repartir avec 57 660 euros. Et en revoyant des images de lui de cette période, il est possible de constater qu'il a bien changé physiquement ! Exit son air juvénile, Madjid est aujourd'hui un homme mature, à la barbe grisonnante, le visage aminci et quelques cheveux en moins. (Voir notre diaporama). "Tu étais un petit bébé, depuis il y a eu des enfants. Tu étais l'un des tout premiers à arriver", a souligné Jean-Luc Reichmann.

Ce saut dans le passé a naturellement rappelé beaucoup de souvenirs au candidat qui, très ému, a partagé un poème qu'il avait écrit à l'attention de l'animateur et de tous les salariés du programme, "les gens de l'ombre". "Merci. J'ai rencontré des gens super ici, des mecs qui n'avaient pas l'air super à la télé, mais en vrai, ils sont super cool. C'est hyper émouvant, je suis content de faire partie de tout ça. Merci", a-t-il conclu en larmes. Également touché par son discours, Jean-Luc Reichmann l'a gratifié d'un gros câlin.

À noter que, après son passage il y a onze ans dans les 12 Coups de midi, Madjid a participé à d'autres jeux télévisés. "Vous m'avez ouvert la porte, merci parce que j'avoue, j'ai tiré le filon un peu beaucoup", a-t-il reconnu amusé.