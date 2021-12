Les 12 coups de midi : Zette très émue pour rendre hommage à son "gros coup de coeur"

Par Liane Lazaar Rédactrice Liane Lazaar est rédactrice web rattachée au pôle TV de Purepeople.com. Elle connaît autant le parcours de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 que les derniers rebondissements des candidats de télé-réalité et a un goût prononcé pour les histoires de coeur.

8 photos

On parle souvent de Jean-Luc Reichmann et de ses candidats dans "Les 12 coups de midi" mais l'émission ne serait pas ce qu'elle est sans Zette, l'emblématique voix off. Cette dernière a d'ailleurs suscité une vive émotion dans le numéro de ce mercredi 15 décembre.

Séquence émotion dans Les 12 coups de midi ce mercredi 15 décembre 2021 ! Et c'est Zette qui nous l'a offert. La mystérieuse voix off de l'émission, qui accompagne Jean-Luc Reichmann avec ses explications depuis 2014, a décidé de se livrer comme jamais auparavant. En effet, alors que l'animateur recevait une dernière fois la candidate Blandine sur son plateau, au lendemain de sa défaite, Zette lui a adressé de tendres mots... en chanson. "Zette, dans un élan de générosité, aime à faire quelques surprises à nos invités. Si ça pouvait être, de ses cordes vocales, une mini chanson, ce serait tellement bienvenue... Zette, à vous, en guise de remerciement pour Blandine", a introduit Jean-Luc Reichmann. Et pour l'élégante Isabelle Benhadj de son vrai nom d'entonner : "Toute ma vie j'ai rêvé de cette hôtesse de l'air, toute ma vie j'ai rêvé de la voir tout en haut. À midi grâce à elle, nous, on a bien compris, à midi grâce à elle, ce qui compte dans la vie. Si amour, si jolie, Blandine, tu nous as tellement ravis..." Impossible de ne pas remarquer alors que c'est avec le coeur serré que Zette a prononcé ces mots. "Pardon, je suis émue", s'est-elle même excusée. De son côté, Blandine est apparue très touchée par cet hommage tout personnel, ne retenant d'ailleurs pas ses larmes. Une grande émotion que Jean-Luc Reichmann a tout à fait compris : "Un mois passé à vos côtés, c'est un grand plaisir. C'est une histoire de filles, je sais bien, parce que Zette, elle a ses coups de coeur..." "Un gros coup de coeur !", a ensuite surenchéri Zette. Sentiment que partage bien sûr la Maître de midi déchue. Blandine repart ainsi le coeur rempli d'amour et surtout son compte en banque renfloué. En effet, la jolie blonde s'est fait éliminer le mardi 14 décembre au bout de 30 participations, soit le temps pour elle d'accumuler pas moins de 108 905 euros de cadeaux et de gains. Nul doute qu'elle reviendra lors d'occasions spéciales comme pour Les 12 coups de Noël attendue en prime time le soir du 24 décembre.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook