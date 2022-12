Les 3 meilleurs jeux de société d'adresse à se procurer pour Noël

Achetez le jeu de société Kluster pour 19,80 € sur Amazon

Petits, nous nous sommes tous amusés à tester la force d'attraction des aimants. On essayait de les rapprocher le plus possible sans qu'ils se collent. Et on finissait toujours par échouer. Ce jeu de société Kluster fait ainsi retomber toutes les générations en enfance. Il fera également découvrir aux petits ce principe fascinant. Les règles sont on ne peut plus simples.

Chacun dispose de plusieurs pierres aimantées. Sur un plateau, les joueurs doivent à tour de rôle poser une pierre. Le but est de ne pas attirer un autre aimant déjà posé. S'il vient se coller au vôtre, c'est perdu, vous devez récupérer les deux pierres et recommencer. La première personne parvenant à déposer toutes ces pierres est déclarée vainqueur ! Les petites ruses pour finir le plus rapidement possible sont évidemment permises. Alors, qui sera le plus adroit ?

2. Un jeu d'adresse pour toute la famille

Empêcher une tour de s'écrouler, c'est le jeu de société classique qui marche à tous les coups. S'il met les nerfs à rude épreuve, il faut aussi bien rire. Et ce quel que soit l'âge. Ce qui est encore plus amusant, c'est lorsque l'on ajoute des petites variations aux versions originales. Comme par exemple, prendre des pièces de la tour pour les poser au niveau du sommet. Une difficulté supplémentaire qui ajoute forcément de la difficulté, et donc du fun. Le meilleur jeu de société pour cela, c'est le Jenga. Son prix abordable en fait en plus le cadeau de Noël ultime. Il vous coûtera seulement 13,90 € sur Amazon. Moins de 15 € pour s'amuser en famille, on dit oui tout de suite.

L'habileté est de mise pour retirer et repositionner les blocs de la tour