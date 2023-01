Les 3 meilleurs pantalons cargo oversize Orandesigne à se procurer

Achetez ce pantalon cargo effet parachute Orandesigne à 15,53 €

S'il y a bien une tendance qui a fait son come-back ces dernières années, c'est le streetwear. Après son émergence dans les nineties et Y2K, elle était depuis un peu tombée dans l'oubli. Mais elle est aujourd'hui bel et bien là. Avec elle, exit les pantalons près du corps, c'est l'oversize ou rien, comme ce cargo. Et ce qui fait fureur ces derniers mois, ce sont les tissus techniques. Parmi eux, celui effet parachute occupe une place privilégiée. Surtout lorsqu'il est décliné en noir. Son côté resserré aux chevilles permet de donner une forme à la pièce.

Pour le porter, on peut miser sur un look premier degré avec sweat et sneakers à la clé. Mais il est aussi possible de le décaler pour en faire une tenue plus élégante. On applique alors la règle du volume en bas/ peu de volume en haut. Les bodys près du corps sont ainsi l'idéal. Côté chaussures, les bottines ou bottes à talon sont ici obligatoires. Ajoutez un sac et le tour est joué.