Les 4 meilleurs jeux Harry Potter à offrir pour Noël à un fan

Achetez le jeu de société Pictionary Air Harry Potter à 24,90 € sur Amazon

Le Choixpeau Magique, Hagrid, la cape d'invisibilité ! Le monde des sorciers prend vie, à travers un écran. Ce tour de passe-passe est possible grâce au jeu de société Pictionary Air Harry Potter. Vous connaissez sûrement la version classique. Par équipe, on tire une carte indiquant la chose à dessiner. Pendant que l'un gribouille sur une feuille et un papier, les autres doivent deviner dans le temps imparti. Ceux qui ont le plus de bonnes réponses le plus rapidement possible gagnent. Là, changement de cap.

Exit le papier et le stylo. À la place, une baguette magique. Oui, oui, vous avez bien lu. Il faut tout d'abord télécharger l'application gratuite PictionaryAir sur téléphone ou tablette. Postez-vous en face, écran vers les joueurs qui devinent, et commencez à dessiner dans les airs. La création prend vie sous leurs yeux à l'écran. Magie ! Vous pouvez également projeter le jeu sur votre télévision connectée. Et ce sont bien sûr des éléments de l'univers d'Harry Potter qui devront être trouvés. Alors, à vos baguettes, le jeu commence.