Les Ch'tis : Hurlements, yeux révulsés mais "virée" de l'hôpital, la fille d'une candidate revient de loin

Sans raison apparente, l'état de santé de la petite Emy se dégrade très rapidement. Elle ne boit plus, ne mange plus et devient de plus en plus amorphe. Pour la jeune maman, cette situation est infernale. "La nuit du lundi au mardi est chaotique. Elle hurle de douleur, n'est vraiment pas bien. (...) Le mardi ma fille se dégrade ne buvant toujours pas et ne mangeant toujours pas. (...) Le mardi après-midi son état se dégrade encore. Elle a les yeux qui se révulsent, elle est très mal, transparente voire grise. On ne la reconnaît pas", témoigne-t-elle avec douleur.

Trop c'est trop, la jeune maman "tire la sonnette d'alarme" et finit par obtenir des médecins qu'ils fassent des examens plus poussés. Le verdict est sans appel. "Ils doivent la réhydrater car Emy est en crise d'acétone et déshydratée... Ça n'est pas tout ! Le lendemain, l'assistante pédiatre vient voir ma fille qui ne boit toujours pas et ne mange toujours pas et est toujours en déshydratation et crise d'acétone, mais malgré cela, nous sommes virés de l'hôpital !", raconte-t-elle avec colère. Scandalisée, Serena Fae a encore du mal à comprendre cette décision hâtive. "Alors oui je sais qu'il y a une épidémie, je sais qu'il manque des places et du personnel, j'en suis consciente. Mais pourquoi agir avec chaque patient de la manière scolaire ? Pourquoi ne pas écouter le patient et ses parents ? Pourquoi ? J'ai été très déçue de cet hôpital. J'ai vécu une semaine où j'ai eu très peur pour ma fille", a-t-elle conclu, amère. Espérons que la petite fille se remettra rapidement de cette expérience...