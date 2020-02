Serena (Les Ch'tis) maman : sa petite fille est née, annonce discrète !

L'annonce de cette grossesse a été faite en juillet dernier. Giuseppe a posté une photo de sa compagne et lui à la plage. "Ma chérie, belles vacances avec toi. On ne fait qu'un et bientôt on sera 3. Je t'aime Serena", a-t-il légendé sa publication. Elle était accompagnée d'émojis représentant des smileys avec des coeurs à la place des yeux, puis un autre d'une femme enceinte. Et c'est le 28 octobre qu'ils ont dévoilé le sexe de leur bébé.

Serena et Giuseppe sont en couple depuis 2014. C'est lors du tournage de la quatrième saison de L'île des vérités (NRJ12) qu'ils avaient officialisé leur belle idylle. Depuis, les anciens candidats de télé-réalité se font très discrets et partagent seulement quelques bouts de leur vie sur Instagram.

Avec cette nouvelle naissance, la famille des Ch'tis s'agrandit. Le 10 mai 2018 Cindy, qui a également participé aux Ch'tis à Mykonos, a donné naissance à son fils Gabin. Kelly Helard est quant à elle l'heureuse maman d'un petit garçon prénommé Lyam (né le 3 novembre 2015). Le papa n'est autre que Neymar, vu dans La Belle et ses princes.