Les Enfoirés 2023 : Hommages, émotions vibrants... le show explose tous les scores !

Retour tout feu tout flamme pour la troupe des Enfoirés. Le vendredi 3 mars 2023, TF1 a diffusé le nouveau spectacle organisé au profit de l'association Les Restos du coeur. Le show, intitulé cette année Enfoirés un jour, toujours, a été enregistré dans la halle Tony-Garnier de la ville de Lyon, en Rhône-Alpes, et a rencontré un franc succès à la télévision. 7,16 millions de téléspectateurs ont effectivement répondu à l'appel de la bande jusqu'à 0h07 selon Médiamétrie, ce qui représente 42,9% de PDA sur l'ensemble du public... et représente, surtout, une sacrée hausse par rapport à l'année dernière !

Il faut dire que la troupe des Enfoirés avaient misé gros pour s'assurer que ce grand cru 2023 soit exceptionnel. Comme le veut la tradition, quelques petits nouveaux ont rejoint l'émission. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les performances inédites de l'incroyable Sofia Essaïdi - récemment à l'affiche de la série Les Combattantes -, mais aussi de la petite protégée de Vianney, Mentissa, qui était arrivée en finale de la saison 10 de l'émission The Voice. On relève également la présence inédite et sportive du rugbyman Antoine Dupont et du pilote de Formule 1 Esteban Ocon. Mais celle qui a captivé toutes les attentions, bien que le spectacle fut fabuleux dans son ensemble, c'est la chanteuse Jane Birkin.

Vibrant hommage à Serge Gainsbourg

Sa présence au spectacle des Enfoirés était une jolie surprise... et un très bel hommage à son amour légendaire, le chanteur Serge Gainsbourg. "Il aimait tellement Coluche. Je suis contente d'être là", a-t-elle expliqué sur la scène de la halle Tony-Garnier, avec beaucoup d'émotion. Le micro en main, Jane Birkin a interprété en colégialle le titre Les ballons rouges de Serge Lama. Elle n'avait pas participé à un show des Enfoirés depuis l'année 1997 et a eu droit, pour l'occasion, à une standing-ovation de la part du public. Il faut espérer que l'artiste pourra bientôt remonter sur scène. Présente à la dernière cérémonie des César, elle a du annuler certains concert "suite à une fracture". Elle avait prévu de chanter à L'Olympia de Paris le 21 mars prochain...