Les Feux de l'amour : Départ surprise d'un acteur, viré par la production ?

Sur le réseau social de partage d'images, le comédien ne s'épanche pas sur les raisons de son départ. Mais à en croire le site soaps.com, Donny Boaz avait posté un premier message explicatif et piquant avant de le modifier pour celui cité plus haut. D'après ce qu'il aurait précédemment écrit, le comédien semble avoir été viré par les producteurs des Feux de l'amour. "J'aimerais pouvoir dire que c'est ma décision, que j'ai un nouveau projet et que je pars de mon plein gré... Mais ce ne serait pas la vérité", avait-il alors écrit, d'après nos confrères. Pour l'heure, la chaîne CBS ne s'est pas exprimée sur le sujet.

Mais alors qu'adviendra-t-il de Chance Chancellor ? D'après Donny Boaz, la production n'envisage pas, pour l'instant, de le remplacer. Pas non plus question de tuer le personnage, ce qui laisse la porte ouverte à un éventuel retour, un jour... Toutefois, en France, la diffusion a un an de retard. Il faudra donc attendre avant le départ de Chance Chancellor à l'antenne de TF1.