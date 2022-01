Les Feux de l'amour : Un acteur viré pour non-respect du protocole Covid-19 !

La Covid-19 est prise très au sérieux. Les différentes émissions, séries et même les films sont soumis à des protocoles stricts visant à encadrer au mieux les tournages. Les Feux de l'amour s'y soumet alors sans conditions. Toutefois, l'un des acteurs a de son côté enfreint ce protocole sanitaire. La sanction est tombée : il est remercié du célèbre feuilleton américain !

Le 9 janvier 2022, Richard Burgi s'était saisi de son compte Instagram. En story, l'interprète du personnage Ashland Locke, qui a rejoint Les Feux de l'amour en mars 2021, avait annoncé son départ. Puis, deux jours plus tard, il s'explique sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le show après même pas un an de tournage. Ainsi, il révèle avoir "naïvement et par inadvertance enfreint la politique Covid de la série".

Pour l'acteur de 63 ans, connu pour avoir campé le rôle de Karl Mayer, le premier mari de Susan Mayer alias Teri Hatcher dans Desperate Housewives, tout commence lors des fêtes de Noël. Il a été testé positif à la Covid-19 et s'est donc isolé cinq jours avant de reprendre le chemin des studios, comme le recommande le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux Etats-Unis. Après deux tests négatifs, il a fait son retour en plateau. Et c'est là son erreur ! Le protocole respecté par CBS, la chaîne américaine qui produit la série, exige un confinement de dix jours et pas uniquement cinq.

Richard Burgi déjà remplacé dans Les Feux de l'amour

La production prend alors la lourde décision de le renvoyer. "J'ai donc violé par inadvertance les règles et les protocoles COVID de la série. Je me suis senti horriblement mal sur le coup, déclare le comédien. Et encore aujourd'hui. Cela m'ennuie énormément mais c'est comme ça. Je respecte la décision de la série, quelle qu'elle soit. Ils font de leur mieux, comme nous tous."

Et pas question de perdre du temps : Richard Burgi a déjà été remplacé. C'est désormais Robert Newman, interprète de Joshua Lewis dans Haine et passions, qui incarne Ashland Locke dans Les Feux de l'amour. Toujours en story sur le réseau social de partage d'images, l'acteur viré souhaite à son remplaçant de passer "un moment merveilleux". "Il va travailler avec l'actrice la plus incroyable qui soit et des comédiens fantastiques. C'est une série incroyable", poursuit-il. Rappelons que la diffusion française connait un fort décalage avec la version américaine et que les épisodes des Feux de l'amour avec Richard Burgi ne seront passés à l'antenne sur TF1 que dans deux ans.