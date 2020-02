Les Globes 2020 : On sait qui va recevoir le Globe d'honneur français

Les premières infos sur la cérémonie des Globes 2020 sont dévoilées depuis le début de l'année. Et ce mardi 25 février, Mehdi Hamdi, le président des Globes, annonce dans un communiqué le nom de l'artiste qui aura l'honneur de recevoir le Globe d'honneur français. Et le lauréat n'est autre que le populaire musicien Matthieu Chedid, qui a déjà réagi à cette future récompense : "Célébrer mon parcours, l'année des 1 an de mon fils et des 100 ans de ma grand-mère, c'est célébrer tout un héritage, une transmission de poésie et d'Amour. Merci pour ce Globe d'honneur qui me va au coeur du coeur. Infiniment."

Pour expliquer ce choix, Mehdi Hamdi rappelle que Matthieu Chedid "s'impose depuis plus de 20 ans dans le paysage musical et nous emmène dans son univers éclectique, choisissant de mettre en lumière aussi des cultures, artistes de toutes influences et langues". Et Sandra Rudich, la directrice générale et productrice des Globes, d'ajouter : "Super-héros sur scène et hyper discret par ailleurs, Matthieu Chedid est un artiste exceptionnel et personnalité unique. Sa singularité nous touche, car sa passion est à la hauteur de son exigence : sans concession pour mener à bien ses convictions et transmettre. Curieux de tout, citoyen engagé pour l'environnement et l'urgence du monde à vivre ensemble, il est en quête permanente de sens pour transmettre amour et tolérance".

- M - est un habitué des récompenses puisqu'il a déjà reçu pas moins de 13 prix aux Victoires de la musique – il est d'ailleurs l'artiste le plus récompensé de la cérémonie à égalité avec Alain Bashung –, et le César de la meilleure musique pour Ne le dis à personne (de Guillaume Canet) en 2012.

La cérémonie des Globes se déroulera le samedi 14 mars 2020 à la salle Wagram à Paris et sera retransmise en direct sur C8. Cette 15e édition sera présidée par Monica Bellucci et parrainée par Jonathan Cohen. Rappelons que la liste des nominations a été dévoilée le 13 janvier dernier.