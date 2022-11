Les Inconnus : Retour légendaire pour le trio, avec M. Pokora, JoeyStarr et même Adil Rami !

Les chasseurs, Auteuil Neuilly Passy, C'est toi que je t'aime, Tournez ménages... les sketchs des Inconnus font partie intégrante du patrimoine français et tout le monde connaît les plus grandes punchlines du trio par coeur. C'est une certitude. Mais si vous voulez en avoir le coeur net, rendez-vous le lundi 14 novembre 2022 à 21h10 sur TF1. Des humoristes, des comédiens et comédiennes, des chanteurs et chanteuses, des sportifs se sont retrouvés pour tourner une fiction spéciale et exceptionnelle qui part d'un constat simple et à la fois impossible : et si Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan se réveillaient dans un monde où ils étaient vraiment, tous trois inconnus ?

60 artistes rendent hommage aux Inconnus

Leurs 19 numéros les plus classiques ont été, en cette occasion, revisités par soixante personnalités au total. Chanteuses et chanteurs, comédiennes et comédiens, stars du monde du sport... si vous vous branchez sur la première chaîne, le 14 novembre 2022, vous aurez l'occasion de rigoler, à gorge déployée, devant François-Xavier Demaison, Soprano, Michel Boujenah, Antoine Duléry, Arnaud Ducret, François Berléand, Maxime Gasteuil, Claudio Capéo, Christophe Willem, François-Xavier Demaison, Vincent Desagnat, Eric Antoine, Elie Semoun, Tom Villa, Cartman, Issa Doumbia, Camille Combal, Manu Payet, JoeyStar , Jonathan Lambert, Adil Rami, Gérémy Crédeville, M. Pokora, Patrick Chesnais, Pierre Palmade, Helena Noguerra, Anne Depétrini, Elie Semoun, Ahmed Sylla, Florent Peyre, Baptiste Lecaplain, Elodie Fontan, Philippe Lacheau, Élodie Frégé, Bénabar, Virginie Hocq, Bérangère Krief, Mathieu Madénian, Gil Alma, Chantal Ladesou, Jean-Luc Lemoine ou encore Jarry.

Il faut savoir que tous ces sketchs ont été tournés avec les textes à la virgule près, dans les costumes exacts. Et dès le début le ton est donné avec un sketch d'introduction hilarant. Et si Les Inconnus se réveillaient un jour dans un monde où les Inconnus sont vraiment inconnus ? Une fiction inédite qui démarre avec une séquence où ils se font snober à l'entrée de chez TF1... Ça promet.