Les Inconnus bientôt au coeur d'une fiction : nouveau projet pour le trio iconique

38 ans après leurs débuts, Les Inconnus trouvent toujours un moyen de se réinventer. Le 14 novembre prochain, à 21h10 sur TF1, ils seront au premier plan dans une fiction réalisée par Nicolas Hourès et qui reprendra leurs sketchs cultes. Il y en aura 19 en tout, dont Télémagouilles, Les chasseurs, C'est toi que je t'aime, Les sectes, Auteuil Neuilly Passy, Rap-tout, Le commissariat de police, Tournez ménages et Isabelle a les yeux bleus. Des séquences mythiques, qui seront tout de même amenées par un scénario bien défini.

En effet, dans cette fiction, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus se réveilleront un matin avec la désagréable surprise de découvrir que personne ne les reconnaît et que le groupe d'humoriste n'a jamais existé. Démarrera alors une quête pour les trois compères qui tâcheront de comprendre cette situation absurde. Au fil de l'histoire, ils découvriront que leurs sketchs et chansons culte existent bel et bien mais qu'ils ont été interprétés par d'autres comédiens, humoristes et chanteurs.

Ainsi, pour mener à bien ce projet, de nombreuses célébrités comme : Gil Alma, Caroline Anglade, Eric Antoine , Arthur , Artus, Benabar, François Berléand , Redouane Bougheraba, Michel Boujenah , Frédéric Bouraly, Wahid Bouzidi, Claudio Capéo, Carlito, Cartman, Patrick Chesnais, Camille Combal , Gérémy Crédeville, François-Xavier Demaison , Anne Depétrini, Vincent Desagnat, Djimo, Issa Doumbia, Arnaud Ducret, Antoyine Dulery, Pascal Elbé, Elodie Fontan , Elodie Frégé , Charlotte Gabris, Maxime Gasteuil, Youssef Hajdi, Virginie Hocq, Jarry, Bérengère Krief, Jean-Luc Lemoine, Philippe Lacheau , Chantal Ladesou , Jonathan Lambert, Baptiste Lecaplain, Mathieu Madénian, Hélène Mannarino, McFly, Isabelle Nanty, Helena Noguerra, Pierre Palmade , Manu Payet, Laurie Peret, Florent Peyre, M Pokora, Jhon Rachid, Adil Rami, Alex Ramirès, Medi Sadoun, Elie Semoun, Soprano, JoeyStarr , Ahmed Sylla, Thaïs Vauquières, Tom Villa, Christophe Willem ... ont répondu présents...du jamais vu !

Mais l'actualité des Inconnus ne s'arrête pas à cette fiction et ces reprises de sketchs, car une autre soirée autour du trio sera diffusée prochainement sur la Une, vraisemblablement début 2023. Un documentaire inédit qui réunira de nombreux témoignages ainsi que des archives jamais dévoilées jusqu'ici. "Ils nous ont chacun interviewé individuellement pendant quatre heures", avait notamment souligné Pascal Légitimus dans les pages du Parisien en parlant de ce projet.

Un devoir de citoyen

Ils ont également été interrogés sur la probabilité ou non de les revoir un jour sur les planches, là où tout a commencé. "C'est maintenant qu'il faut le faire" a estimé Didier Bourdon. "Moi, j'aimerais refaire un spectacle juste pour qu'on ne me demande plus ça. C'est presque un devoir de citoyen", avait plaisanté Pascal Légitimus. "Au mieux, on nous dira qu'on aura fait aussi bien. C'est casse-gueule", avait temporisé de son côté Bernard Campan.

De plus, alors que leur fameuse saga Les Trois Frères semble définitivement terminée, leur retour au cinéma était annoncé au printemps dernier. Un long-métrage qui devrait être réalisé par le roi de la BD Riad Sattouf, mais dont aucune date n'a encore été annoncée.