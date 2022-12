Les Marseillais : Mariage surprise et robe sensationnelle, une invitée a failli voler la vedette à la mariée

Quelle belle nouvelle ! Samedi 17 décembre, Stéphanie Durant (Les Marseillais) et Théo Soggiu ont créé la surprise en annonçant s'être mariés au cours d'une magnifique cérémonie célébrée dans le Sud de la France, en Provence. Sur Instagram, le couple s'est empressé de partager de premières photos du jour J, exprimant au passage leur grand bonheur. Stéphanie Durant et Théo Soggiu étaient particulièrement émus de concrétiser leur amour avec leur fils Loann (1 an).

"17.12.2022 : OUI, cette fois-ci, devant Dieu, devant nos proches & notre fils. Notre mariage de Noël", a écrit en légende de sa publication l'ancienne candidate des Marseillais. Une publication qui fut l'occasion pour ses fans de découvrir sa sublime robe de mariée blanche aux épaules dénudées et dotée d'un voile et d'une belle traîne. Les jeunes époux ont par ailleurs pris la pose dans un décor hivernal avec un gigantesque sapin qui trônait au centre de la salle de cérémonie. "Une soirée au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Un vrai conte de Noël", a déclaré Stéphanie à son réveil ce dimanche en story Instagram. Et pour elle de partager une photo avec ses deux hommes : "Et puis, se marier devant notre fils, une émotion incroyable."

Des invités bien connus

La jolie brune a promis de revenir prochainement pour apporter quelques détails quant à cette union surprise mais actuellement, elle a surtout prévu d'"émerger", de regarder la grande finale de la Coupe du monde que va disputer la France contre l'Argentine et de se régaler avec un McDo. Tout un programme !

En attendant d'avoir de ses nouvelles, les internautes peuvent compter sur ses invités pour poster de nouveaux clichés de la soirée. Jessica Thivenin était notamment présente et, la jeune femme avait un rôle des plus importants : celui d'être la témoin de Stéphanie. L'influenceuse qui vit à Dubaï a bien sûr fait le déplacement avec son mari Thibault Garcia. Les jeunes parents Benjamin Samat et Maddy Burciaga se sont aussi accordés une parenthèse sans bébé pour assister au mariage de leurs amis. La blonde était tout bonnement sensationnelle dans une robe rouge très fendue et dos nu. Elle aurait presque pu voler la vedette à Stéphanie ! Anaïs Camizuli était également de la partie. (Voir les photos de notre diaporama).