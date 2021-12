Stéphanie Durant maman : le visage de son fils Loann dévoilé en vidéo

Il y a deux mois, la vie de Stéphanie Durant et de son mari Théo Soggiu a pris un autre sens. Le 20 octobre 2021, l'ancienne candidate des Marseillais (W9) a donné naissance à leur premier enfant. Un petit garçon qui répond au doux nom de Loann et dont elle n'avait pas dévoilé le visage... jusqu'à hier soir.

Stéphanie Durant a en effet fait un beau cadeau à ses abonnés, pour fêter les deux mois de son petit garçon. La jeune femme de 30 ans a dévoilé une vidéo sur Instagram au cours de laquelle on peut contempler son fils. Et, surprise, on peut voir son visage pour la première fois. Les internautes ont pu découvrir des images de lui juste après sa naissance dans les bras de sa maman puis de son papa, en train de dormir dans un transat ou en plein fou rire. D'adorables moments qui ont fait fondre les abonnés de la meilleure amie de Jessica Thivenin. Elle a donc reçu de nombreux commentaires adorables. Si la plupart pense qu'ils ressemblent à Théo, ce dernier n'est pas de cet avis. Leur enfant a davantage des airs de sa maman d'après lui.

C'est le 23 octobre dernier que Stéphanie Durant avait annoncé la naissance de Loann. Pour ce faire, elle avait dévoilé un adorable portrait de famille pris dans leur maison à Dubaï, après leur retour de la maternité. "20.10.2021 Loann Soggiu. Notre plus beau voyage a commencé, une nouvelle vie ensemble", pouvait-on lire en légende de la publication.

Le couple avait eu une frayeur un mois plus tard. Leur merveille avait été hospitalisée et sous perfusion à cause de grosses quintes de toux, d'une perte d'appétit et de gros sanglots. "On a les résultats, c'est bien une bronchiolite [infection respiratoire des petites bronches due à un virus respiratoire, NDLR], il est sous antibio par perfusion, il va beaucoup mieux et remange ! Donc voilà, on reste à l'hôpital pour observation", avait-elle ensuite annoncé. Fort heureusement, Loann avait pu rapidement sortir et aujourd'hui, il est en parfaite santé.