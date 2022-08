Les Marseillais : Pas de sexe avant le mariage, une ex-candidate fait voeux de chasteté

Une ancienne candidate des Marseillais (W9) s'est livrée à coeur ouvert en story Insta, le dimanche 7 août 2022. La jeune femme en question a fait des révélations sur sa situation amoureuse et a, au passage révélé qu'elle avait fait voeux de chasteté.

C'est en 2017 qu'Haneia a été révélée au grand public dans Les Anges 9 (NRJ12). Elle avait intégré l'aventure en tant qu'ange anonyme et très vite, elle se fait remarquer pour son fort caractère. Elle a ensuite été appelée pour participer à la saison 2 des Marseillais VS Le Reste du monde la même année durant laquelle elle s'est mise en couple avec Kevin Guedj, puis pour Les Princes et les Princesses de l'amour en 2021. Elle avait terminé l'aventure avec Dylan Roux, une idylle qui n'a pas duré. Elle l'avait retrouvé lors de la dernière saison des Marseillais cette année.

Depuis, Haneia a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre homme comme elle l'a dévoilé le week-end dernier. Si elle n'a pas souhaité le présenter, la jeune femme de 32 ans a fait quelques confidences : "Pour ceux qui me demandent en MP pourquoi je suis toujours toute seule. Je suis en couple et c'est récent, c'est quelqu'un de mon église. Donc oui, on fait chambre à part et on attend le mariage. Il est tout ce qu'il y a de mieux pour moi et à l'opposé de mon père ou de tous les hommes que j'ai connus", a-t-elle tout d'abord confié. Elle a ensuite révélé qu'elle avait fait "énormément de sacrifices" ces derniers temps. "J'ai fait voeux de chasteté, abstinence de toutes substances nocives pour mon corps - pas d'alcool, pas de cigarettes - sport et travailler dur. Ca faisait peur au début, car mon cerveau se rebellait parfois. J'ai beaucoup pleuré, j'ai pris des décisions importantes qui me paralysaient mais au final, ça a payé. J'ai pardonné à mon père sa faiblesse et j'ai accepté mon enfance", a-t-elle conclu.

Rappelons qu'Haneia a eu une relation compliquée avec son papa. Lorsqu'elle avait 4 ans, son papa est parti vivre en Egypte. Sa maman et elle y sont donc allées durant un an. "Je le voyais une à deux semaines à chaque fois que j'allais en Egypte. Et je faisais semblant que tout allait bien mais les liens étaient très distants (...) Je n'osais pas lui poser des questions ou le blesser. Je faisais aussi semblant d'être contente de le voir", avait-elle toutefois précisé lors d'une interview pour Sam Zirah. Cette distance avait créé un manque affectif chez la candidate de télé-réalité qui a, en plus, dû faire face à la mort de son papa quand elle avait 20 ans. "Il y a trop de choses dont on aurait dû parler, percer des tabous. Je n'ai pas pleuré vraiment pour son décès mais plus pour tout ce qu'il s'est passé dans notre vie. (...) Je culpabilisais. Je me suis remise en cause. J'aurais dû passer plus de temps avec lui. Depuis qu'il est mort, j'ai l'impression d'avoir un ange gardien", avait-elle conclu.