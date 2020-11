Les Marseillais : Un candidat star d'un nouveau projet Netflix avec Samy Naceri

Illan Castronovo est décidément plein de surprise. Actuellement au casting des Marseillais VS Le Reste du Monde sur W9, le candidat de télé-réalité de 29 ans se destine désormais à une carrière de comédien. Et il est bien parti pour percer puisqu'il est d'ores et déjà à l'affiche d'un nouveau projet Netflix. Sur Instagram, jeudi 19 novembre 2020, Illan a partagé la bande-annonce du court-métrage auquel il a participé, intitulé Quiproquo. Il y incarne le rôle principal, celui de Derek Robbes, un Français qui débarque à Los Angeles et qui est impliqué dans la drogue. Produit par Liil Serge, le mini film met également en scène un acteur bien connu du grand public, à savoir Samy Naceri.

"On y est enfin ! Et maintenant c'est à vous de jouer. Presque deux ans se sont écoulés depuis ma première apparition au cinéma comme dans un rêve. Aujourd'hui, plus les jours passent, plus mon rêve se réalise. Nous sommes très fiers et heureux de vous présenter la bande-annonce de la suite de #Quiproquo que vous avez demandée", légende Illan, avec fierté.

Comme il le précise, ce nouveau projet est en réalité la suite du premier épisode de Quiproquo tourné il y a deux ans et présenté en marge du festival de Cannes en 2019. Déjà à ce moment là, il incarnait le personnage principal, celui d'un dealer de cité passé par la carte prison et sur la voie de la rédemption. Il donnait alors la réplique à sa petite-amie de l'époque, Vanessa Lawrens.

De nombreux abonnés et candidats de télé-réalité ont tenu à le féliciter pour ce nouveau projet alléchant, dans les commentaires de sa publication, comme Maeva Ghennam, Dylan Thiry, Sarah Martins ou encore Julien Bert. Quiproquo sera diffusé très prochainement sur Netflix et un peu partout dans le monde comme en Afrique du Sud, en Inde, au Canada et bien sûr, en France.