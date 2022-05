Les Marseillais - Un couple phare devient parent : la belle a accouché, le beau prénom dévoilé !

Eloise Appelle et Anthony Nacca, qui ont récemment rejoint le casting de Mamans & célèbres (TFX), sont passés par bien des moments difficiles. Le duo s'est rencontré en 2019, lors du tournage des Marseillais aux Caraïbes et file le parfait amour (ou presque) depuis. En effet, rappelons qu'en 2020, dans Les Marseillais VS Le Reste du monde, leur couple battait de l'aile... Finalement, l'amour a été plus fort que tout. De nouveau réunis, la jolie blonde et le charmant brun ont pris la décision d'agrandir la famille en accueillant leur petite merveille.

C'est en décembre 2021 que les tourtereaux ont annoncé la belle nouvelle sur Instagram. "BABY IS COMING. Aujourd'hui c'est avec beaucoup d'amour et d'émotions que nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons bientôt devenir parents.. Après 5 mois de silence, nous partageons enfin ce bonheur avec vous. 2 ans d'amour, 2 ans à partager chaque moment de vie avec toi, à découvrir le monde à tes côtés, c'est ensemble que nous allons parcourir le plus beau voyage de notre vie, donner la vie. Ce que je ressens est inexplicable, ce bonheur indescriptible, cette incroyable sensation de porter la vie.. Nous serons bientôt 3..", avait écrit la jeune femme en légende d'une photo d'elle affichant son joli baby bump. Dans la foulée, ils avaient révélé le sexe de leur bébé, indiquant qu'ils attendaient une petite fille.

Désormais, c'est à trois qu'ils poursuivent leur chemin ! Toutes nos félicitations à Eloise Appelle et Anthony Nacca.