Les Marseillais : Une candidate enceinte ? Un test dévoilé accidentellement

Nombreux sont les candidats de télé-réalité à être très actifs sur les réseaux sociaux pour partager leur quotidien ou des placements de produits. Mais il faut faire bien attention à ce que l'on filme et l'une des candidates des Marseillais (W9) l'a probablement oublié, ce qui a fait naître des rumeurs à son sujet.

Depuis un an, Eloïse est en couple avec Nacca. Les tourtereaux se sont rencontrés lors du tournage des Marseillais aux Caraïbes et depuis, ils ne se sont presque plus quittés. S'ils étaient en froid et même séparés lors de la dernière saison des Marseillais VS Le Reste du monde (tournée en 2020), les deux habitants du sud de la France se sont finalement remis en couple et filent toujours le parfait amour. Et il se pourrait que leur famille s'agrandisse prochainement.

Récemment, la belle blonde de 22 ans a filmé sa trousse de maquillage. Et très vite, des internautes très vigilants ont remarqué qu'en coin, on pouvait apercevoir un probable test de grossesse de la marque Clearblue. Ils en ont rapidement déduit qu'Eloïse était enceinte de son premier enfant. Il pourrait également s'agir d'une boîte de tests d'ovulation, ce qui voudrait dire que les amoureux souhaitent avoir un enfant.

Pour l'heure, Eloïse ne s'est pas encore exprimée sur le sujet. Et on imagine que si elle est bel et bien enceinte, elle ne le fera qu'après son premier trimestre. Car ce n'est pas un secret, il y a plus de chance qu'une fausse couche survienne les trois premiers mois. Les futures mamans préfèrent donc attendre que cette période soit passée avant d'annoncer la bonne nouvelle.