Les Marseillais, un candidat victime d'un accident : récit et photo de sa voiture endommagée

Anthony Nacca, vu dans les Marseillais Asian Tour en 2018 a eu un accident de voiture comme il l'a révélé le 28 décembre 2020 sur les réseaux sociaux. Le beau gosse et BFF de Kevin Guedj a fait cette révélation après avoir inquiété ses fans. Ces derniers ne comprenaient pas pourquoi il était inactif depuis deux jours.

Le compagnon depuis plus d'un an d'Eloïse ne jugeait pas nécessaire d'informer ses abonnés de cet événement pourtant loin d'être anodin comme en témoignent les photos de sa voiture sortie de route, postées en story de son compte Instagram.

Comme il l'a expliqué, s'il dort depuis deux jours c'est à cause du contrecoup de cet accident "assez impressionnant". Il en a finalement raconté les détails sur Snapchat. "J'étais en train de rouler tranquillement, la route était un peu mouillée. Je sortais de l'autoroute et je n'ai pas freiné, je n'ai pas accéléré, je roulais tout doucement. Heureusement que j'avais ma ceinture", a-t-il tout d'abord raconté.

Ensuite, Nacca a précisé que sa voiture s'est mise tout à coup à glisser et qu'il ne pouvait plus rien faire. Au final, son véhicule a glissé "sur dix mètres sur le goudron". Et d'ajouter : "La moitié de la voiture est ensuite sortie de la route et l'autre côté de la voiture est resté sur la route." Le jeune homme a ensuite "tapé une barrière" sur laquelle la voiture est montée avant de glisser dessus sur vingt mètres. Heureusement, il roulait doucement comme il l'a précisé. Il a aussi eu beaucoup de chance car il s'est arrêté à quelques centimètres de plusieurs arbres.

Si Nacca n'a aujourd'hui pas de séquelles physiques, c'est grâce au fait qu'il n'y pas pas eu de choc, "plus de peur que de mal" donc même si le jeune homme semble encore un peu bouleversé.