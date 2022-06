Les Marseillais : Une candidate métamorphosée, elle dévoile un avant/après impressionnant

En 2021, Laura Marra faisait son arrivée dans Les Marseillais à Dubaï. La jolie et pétillante brune de 27 ans avait alors rapidement su se faire une place au sein de la bandes de fratés, notamment en fréquentant un petit moment Greg Yega. Actuellement, c'est au casting de La Villa des coeurs brisés, sur TFX, que les téléspectateurs peuvent la retrouver. Autrement, Laura se révèle très active sur ses réseaux sociaux. Elle se plaît surtout à partager sa nouvelle hygiène de vie, laquelle lui a permis de sculpter son corps.

En effet, Laura Marra a fait savoir qu'elle avait pris un peu de poids ces derniers temps, à savoir 10 kilos après le tournage des Marseillais "en restant 3 mois à Dubaï sans sport et nourriture à fond". Mais, plutôt que de se concentrer à perdre des kilos, elle a surtout souhaité remodeler son corps. À travers une vidéo postée sur TikTok, elle se dévoile il y a huit mois en maillot de bain avant de révéler la routine sportive intensive dans laquelle elle s'est lancée. Levée de poids, séances de cardio, cross-fit... Laura a redoublé d'efforts pour obtenir la silhouette de ses rêves. À la fin de la vidéo, on la découvre amincie mais surtout davantage tonique et musclée. En postant cet avant/après, elle espère inciter sa communauté à découvrir les bienfaits du sport. "Avec du mental et de la persévérance, on peut atteindre tous nos objectifs", a-t-elle légendé. Et d'annoncer : "Restez connecté des vidéos pour vous aider dans votre transformation arrivent".

Les internautes ont en tout cas été très impressionnés par le résultat qu'elle a obtenu et n'ont pas manqué de l'exprimer en commentaires. "Je me disais bien qu'elle avait changé", "Wouah, tu me redonnes confiance", "Elle était déjà incroyable avec des formes, juste là où il faut, mais maintenant elle est magnifique aussi. Et tant qu'elle se sent mieux comme ça, c'est le principal", "T'es trop forte", "Incroyable", peut-on lire entre autres.