Les Marseillais : Des ex-candidats dévastés par la mort d'un ami, hommages poignants

Jessica Errero n'est pas la seule à avoir partagé son immense chagrin. Son ex-compagnon Valentin Léonard (rencontré lors du tournage des Marseillais) était aussi proche de Vincent. Et en cette triste période, il a souhaité se remémorer leurs bons moments. Il s'est tout d'abord rappelé que c'est le 30 avril 2018 qu'ils ont échangé pour la première fois, par écrit. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'ils se sont rencontrés et, à partir de ce moment là, il ont vécu de nombreux moments magiques. Comme la fois où ils sont partis sur un coup de tête à Dubaï et qu'ils se sont levés tôt à plusieurs reprises afin de contempler le lever du soleil.

"Je me souviens qu'on était resté enlisé et bloqué en plein milieu du désert car tu m'avais dit qu'il fallait rouler doucement sur le sable. On s'était dit que le point positif c'était qu'on avait pris des couleurs. On avait fait notre premier saut en parachute ensemble où tu avais découvert une nouvelle passion. Quel moment magique d'ailleurs ! On est parti ensemble au Mexique. Je me souviens de ton arrivée fracassante. Tu t'étais fait arrêter par la police locale qui t'avait soupçonné d'avoir fait pipi dans la rue. Qu'est ce qu'on avait rigolé ce soir là. Nous sommes ensuite partis en Afrique du Sud. Tu nous avais fait une vidéo magique. Car oui on peut le dire tu étais bourré de talent, étais un vrai passionné et un vrai bosseur", a poursuivi le beau brun qui partage la vie de Rachel Legrain-Trapani. Et ce n'est qu'une petite partie de leurs folles aventures.

Leur dernier contact remontait au 24 décembre dernier. Vincent avait proposé à Valentin de se revoir sur Paris, afin de partager un restaurant le mois suivant. "Merci pour tous ces moments passés ensemble. Tu vas nous manquer. Je pense aujourd'hui à ta famille et tes proches à qui tu vas manquer énormément. Prends soin de toi là haut", a-t-il conclu son bel hommage, en légende d'un diaporama photos sur lequel on peut admirer des photos de son regretté ami et lui.