Diaporama Les Marseillais : Des ex-candidats dévastés par la mort d'un ami, hommages poignants

Exclusif - Jessica Errero lors de la soirée Eleven Paris x Amel Bent: I found love in a hopeful place (J'ai trouvé l'amour dans un endroit plein d'espoir) au bar de nuit musical L'Orphée (7 rue Fontaine) dans le 9ème arrondissement de Paris, France, le 25 février 2020. A l'inverse de Rihanna, Eleven Paris x Amel Bent tombent amoureux dans un endroit rempli d'espoir, Paris. L'idée de cette collaboration va plus loin que ce que l'on pense, car elle ne nous conte pas le début d'une idylle romanesque comme on pourrait s'y attendre mais l'histoire d'amour de chaque parisien ou banlieusard vit avec un quartier incontournable de Paris. Pour Amel Bent, ce coup de foudre opéré loin du triangle d'or et des fantasmes du touriste lama. Il commence dans les années 80, dans les bras de sa mère, arpentant le boulevard Barbès dans un brouhaha tourbillonnant, galvanisé par l'odeur du tabac et des marrons qui grillent à la sortie du métro, c'est la visite courageusement inoubliable, entre amis, d'un sex-shop à Pigalle ou encore un fou rire insolent, avec un Drag nommée Mariah rencontrée à 4h du matin, dans un bar du Marais. L'histoirepeut continuer, dans Belleville, devant un restaurant où Mohamed et Joseph mangent une brick presqu'aussibonne que celle de leurs mè!res. Ou ce jour où elle a poussé la porte d'un salon de coiffure bondé de Château d'eau pour y faire ses premières tresses, oui... tomber amoureux , c'est aussi les heures perdues à sillonner la Gare du Nord, passage obligé pour quitter ou rejoindre sa Courneuve natale, en attendant un train ou ses amis, bien-sûr, toujours en retard. Cette collaboration surprenante, nous donne enfin l'occasion de porter et brandir fièrement le vrai Paris, celui qu'on aime tant et de le partager au plus grand nombre. Maintenant, dites-nous, where did you find love? (où as-tu trouvé l'amour?).© Rachid Bellak/Bestimage