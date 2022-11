Les Mystères de l'amour : Une actrice maman pour la 1re fois après un accouchement "très éprouvant"

La famille Secret Story (NT1, ancien nom de TFX) et Les Mystères de l'amour (TMC) s'est agrandie récemment. Sur Instagram, une figure de l'émission et de la série a révélé qu'elle avait accouché de son premier enfant. Elle n'a d'ailleurs pas tardé à présenter son bébé sur le réseau social.

En 2016, les téléspectateurs ont pu découvrir Rachel Mouyal lors de la saison 10 de Secret Story. La jeune femme avait brièvement intégré la Maison des Secrets dans la peau de Mel. Elle devait faire croire qu'elle était l'ancienne petite amie de Bastien Grimal, alors en couple avec Mélanie Dedigama. Son arrivée avait donc fait du bruit. Le public a aussi pu la découvrir sous les traits d'Eva dans Les Mystères de l'amour (lors des saisons 24 et 25 en 2020 et 2021). Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour sa vie professionnelle qu'elle fait parler d'elle.

Rachel Mouyal a en effet annoncé une grande nouvelle. Rappelons qu'en mai dernier, la jeune femme a révélé qu'elle était enceinte de son premier enfant. Fruit de ses amours avec un certain Alex Lebrun. Pour ce faire, elle avait posté une photo sur laquelle son baby bump était mis en évidence. "Les braises laissées par d'anciennes passions, tôt ou tard se ranimeront. 10 ans après je te retrouve @rachelmouyaloff toujours aussi belle, généreuse et passionnée et je suis heureux de partager cette formidable aventure avec toi, car dans quelques mois notre bébé arrivera ! Il va falloir faire des efforts chaque jour mais je suis prêt à les faire parce que je suis amoureux de toi. Et je te veux chaque jour, près de moi. Toi et moi, pour toujours", pouvait-on lire en légende de la publication partagée par Rachel Mouyal et son compagnon.

Rachel Mouyal annonce la naissance de son fils

Et le 20 novembre 2022, c'est la naissance de sa merveille que la charmante blonde a partagée. On peut la voir allongée sur son lit d'hôpital, en train de fixer l'objectif avec un grand sourire. Alex Lebrun est à ses côtés, en blouse d'hôpital et a une main posée sur son visage. Un bonheur dû à l'arrivée de leur petit garçon, qui se trouve sur le ventre de la jeune maman, en train de téter.

"10 jours que ma vie, notre vie a basculé. 10 jours que tu es avec moi, avec nous. 10 jours que je suis heureuse, que nous sommes les plus heureux. Quelle émotion de te découvrir pour la première fois, malgré la douleur d'un accouchement très éprouvant, tu m'as procuré un bonheur indescriptible. Un moment hors du temps, que je me remémore chaque jour, en te voyant à nos côtés. Vous l'avez deviné ,je suis la femme la plus heureuse au monde d'avoir ce fils en parfaite santé, et mon chéri qui me montre déjà jour après jour qu'il sera un papa formidable. @alexk2s. NOAH notre bonheur de 3,8 kg, 51 cm, né le 10 /11/2022. Une date gravée en nous pour toujours", peut-on lire en légende de la tendre publication.