Les Princes et les Princesses de l'amour : la sublime femme d'un joueur du PSG au casting

Les téléspectateurs n'ont pas le temps de souffler sur W9 ! A peine la dernière saison des Marseillais VS Le Reste du Monde s'est terminée que la chaîne a lancé Les Princes et les Princesses de l'amour. Dylan Thiry, Illan Castronovo ou encore Isabeau sont notamment au casting de cette aventure pleine de surprises et de nouveautés. Pour commencer, les candidats seront entourés de quatre coachs pour tenter de faire les meilleurs choix, dont Sethanie Taing. Il s'agit d'une magnifique brunette recrutée pour donner des cours de danse. Son but : apprendre aux princes et princesses à se rapprocher physiquement de leurs prétendants.

Sethanie Taing mérite sa place dans le programme puisqu'elle est chorégraphe et danseuse professionnelle. Elle a aussi tenté une carrière dans la chanson en 2012 en rejoignant le groupe ADICT et en sortant le tube Dis-moi tout. Sethanie a par la suite travaillé étroitement avec Matt Pokora, aussi bien lors de ses tournées que pour ses clips vidéos. Une carrière qui lui a sans doute permis de côtoyer plusieurs personnalités et même de trouver l'amour. En effet, depuis deux ans, Sethanie Taing file le parfait amour avec un célèbre joueur du PSG.

C'est l'international allemand Julian Draxler qui fait battre son coeur. Le milieu de terrain évolue au Paris Saint-Germain depuis 2017, club avec lequel il a soulevé plusieurs fois la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Sethanie et Julian sont amoureux et ils le prouvent très régulièrement sur les réseaux sociaux. Sur la page Instagram de la jeune femme, on ne compte par exemple plus les photos de leur duo complice. En vacances, lors de soirées entre amis, au restaurant ou tout simplement au sein de leur nid douillet... ils sont inséparables.