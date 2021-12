"C'était un vrai mensonge !" : Dylan Thiry avoue avoir trompé la production de Koh-Lanta

Quatre ans après sa première participation à Koh-Lanta, Dylan Thiry n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets. Ce mardi 30 novembre 2021, l'ancien aventurier a fait une sacrée révélation auprès de Jordan Deluxe dans son émission L'Instant De Luxe diffusée sur Télé Star Play.

En effet, alors qu'il évoquait l'émission de survie de TF1, l'ex de Fidji Ruiz a confié avoir menti à la production pour y participer. À l'époque, c'était en 2017, son portrait le présentait alors comme "mannequin et agent immobilier". Ce qui était en réalité totalement faux. "L'agent immobilier, c'était juste pour faire Koh-Lanta", a-t-il avoué. Et d'ajouter : "Je n'ai jamais été agent immobilier de toute ma vie. C'était un vrai mensonge. J'étais militaire et physio dans un club mais quand tu vas chez le groupe TF1, tu leur dis : 'Écoutez, je vends des Coca zéro" ou tu leur dis : 'je viens du Luxembourg et je suis agent immobilier', c'est beaucoup plus cool. Le profil passe mieux du petit qui roule en Porsche plutôt que du petit jeune qui démerde et qui essaie de s'en sortir." Ce serait donc grâce à cette tromperie que Dylan Thiry aurait réussi à convaincre les équipes de Koh-Lanta de le sélectionner.

Le jeune homme avait décidément tout calculé pour sortir du lot puisque, dès son apparition dans le programme, Dylan a marqué les esprits. Les plus grands fans de Koh-Lanta se souviennent en effet de son arrivée improbable en mocassins Gucci dans la jungle du Cambodge. Un coup monté comme il l'expliquait en mars dernier dans les pages de GQ. "Je ne voulais pas être un candidat perdu parmi les autres. Le coup des mocassins, c'était préparé. Après ça, toutes les émissions m'ont contacté", se vantait-il.

Dylan Thiry a par la suite fait fructifier son image de candidat de télé-réalité en participant à diverses émissions comme Les Princes et les Princesses de l'amour, La Bataille des couples ou encore La Villa des coeurs brisés. En parallèle, il est devenu un influenceur à succès sur les réseaux sociaux. Lors de son entretien avec GQ, il estimait d'ailleurs son revenu annuel "proche de 600 000 euros".