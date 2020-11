Les Z'amours - Une candidate affiche son mari infidèle par surprise : "Elle m'a envoyé un message"

Depuis qu'il a rejoint l'émission Les Z'amours sur France 2 le février 2018, Bruno Guillon en a entendu des vertes et des pas mûres. Et dès qu'il s'agit d'infidélité, évidemment, c'est un malaise assuré pour le public présent comme pour les téléspectateurs. Venus dans l'idée de remporter la victoire, Florent et Audrey ont fini par laver leur linge sale en public, en sachant que la famille regarderait cette séquence avec attention. Il faut dire que la jeune femme, questionnée sur "le comportement de son chéri" qu'elle avait trouvé "inadmissible", n'avait qu'un souvenir en tête.

"Il y a trois ans, quand on est parti d'Australie, il m'a trompé et je l'ai appris une fois qu'on est arrivé en France sur les réseaux sociaux, a expliqué Audrey en espérant grapiller quelques points. Elle m'a envoyé un message pour me dire 'Voilà, je ne suis pas une bonne personne, votre mari non plus.' C'était super. Avec le décalage horaire, je l'ai reçu vers 3 ou 4h du matin. Donc le temps qu'il se réveille, moi je l'attendais." Un arrière-goût de trahison pour l'une, une matinée compliquée pour l'autre. "Mais ça va, c'est réglé" a-t-elle conclu. C'est tout ce qui compte.

Florent a été pris au dépourvu par ces révélations. Le papa pensait se faire réprimander pour parfois laisser sa compagne gérer seule l'éducations de leurs deux enfants, Néo et Axel, de 4 ans et 8 mois. En lieu et place, les garçons apprendront que les parents ont traversé une crise adultère mais en sont ressortis plus grands. Malheureusement, ces révélations ont été bien vaines. Les trois binômes du jour ont cumulé 30 points, et lors d'une telle égalité, c'est celui qui a prédit son score à l'avance qui remporte la victoire. Or, Florent et Audrey s'étaient sous-estimés puisqu'ils avaient tablé sur un petit 25. Ha, si seulement monsieur avait pensé à déballer ses infidélités avant que sa chérie ne le fasse...