Leticia Blanco (Affaire conclue) : Ce drame personnel survenu le jour où elle a été recrutée dans l'émission

En janvier 2018, Leticia Blanco a rejoint le programme Affaire conclue sur France 2, moins d'un an après son lancement. La belle Espagnole de 52 ans est depuis une des acheteuses incontournables de l'émission. Une belle consécration pour l'experte en décoration qui a pourtant au départ bien failli décliner l'offre de la production.

Lors d'une interview accordée à Femme actuelle en 2020, Leticia Blanco expliquait en effet qu'un drame personnel lui a d'abord fait dire de ne pas accepter de participer à Affaire conclue. "Ils m'ont contactée le 14 novembre 2017. Je m'en souviens car c'est le jour où mon père est décédé", a-t-elle révélé à l'époque. Et de détailler : "Il était très malade depuis un moment, je lui tenais la main, et mon portable a sonné dans ma poche. C'était un message en français alors je n'y ai pas prêté attention, ce n'était pas le moment. Ce n'est que le soir, en rentrant, que j'ai vu qu'il était signé Warner. Trois jours plus tard, après l'enterrement, j'ai demandé si c'était du sérieux parce que je ne connaissais ni France 2, ni Affaire conclue, ni Sophie Davant. Au début j'ai dit 'Hors de question'. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai vraiment failli dire non".

J'étais certaine que c'était une blague

Finalement, et heureusement pour les fans du programme de brocante, Leticia Blanco s'est décidée à relever ce nouveau défi professionnel, voyant là un signe non négligeable. "J'ai pensé à mon papa, et je me suis dit que si c'était arrivé ce jour-là, c'était pour que je tente", a-t-elle expliqué. Direction Paris donc ensuite pour la belle Espagnole qui "n'avait pas parlé un mot de français" depuis 25 ans ! "C'était costaud au début, j'étais certaine que c'était une blague. Encore aujourd'hui je demande toujours à la production si je dois revenir !", a-t-elle encore confié à nos confrères.

Malgré ses doutes, les Français ont bel et bien adopté Leticia Blanco, laquelle est aujourd'hui reconnue un peu partout lorsqu'elle sillonne les villes du pays. "Je me sens comme une star de la télé !", a-t-elle avoué. Qui plus est, elle est ravie de constater qu'Affaire conclue a changé sa vie et lui permet de faire "exploser" ses ventes en France. Car rappelons le, elle est une blogueuse décoration, restauratrice de meubles et d'objets anciens, photographe, et aux commandes de son site Vintage&Chic créé en 2008.