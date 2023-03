Leticia Blanco (Affaire conclue), son mari connu à l'étranger : rares photos du couple qui s'est connu à peine majeur

Depuis janvier 2018, Leticia Blanco (52 ans) est l'une des acheteuses de l'émission Affaire conclue. Brocanteuse passionnée de vintage, elle est devenue l'un des visages emblématiques de l'émission et cumule désormais les abonnés fidèles sur son compte Instagram. Mais derrière son sens aigu des affaires, la jolie espagnole est aussi une maman comblée et une épouse pleinement épanouie. Très discrète sur sa vie privée, elle s'empare néanmoins de son compte Instagram, de temps en temps, pour y poster des photos de sa petite famille, surtout de son mari Berto Varillas.

En avril 2020, alors qu'elle était confinée chez elle, en Espagne, avec toute sa petite famille, la brocanteuse avait accordé une interview exclusive à nos confrères de Femme Actuelle. L'occasion pour elle de parler un peu plus de son compagnon et d'évoquer notamment leur rencontre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les tourtereaux sont allés bien vite en besogne ! "On se connait depuis l'âge de 18 ans, mais on s'est retrouvés à 26 ans. Je travaillais à la mairie et je l'ai vu sur scène, tout beau, et je me suis dit : 'Je le connais'. Donc on a commencé à sortir, et une semaine après on vivait ensemble. (...) Ça a été très vite, mais on est toujours ensemble aujourd'hui !", expliquait-elle alors dans un premier temps.