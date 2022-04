Letizia d'Espagne : Sublime dans une robe chic et originale... déjà portée

Ce jeudi 21 avril 2022, la reine d'Espagne Letizia est apparue sublime et lookée, comme à son habitude, lors d'un déjeuner organisé en l'honneur du monde des lettres et de la culture au palais royal de Madrid. L'occasion pour les personnalités réunies de remettre le prix littéraire Miguel de Cervantes 2021. C'était la première fois que les Espagnols retrouvaient leur reine sans masque.

Les déplacements se succèdent pour Letizia mais, à la bonne heure, la reine ne manque pas de créativité en matière de style. Après une apparition (en famille avec Leonor et Sofia) au centre d'accueil et d'hébergement pour les réfugiés ukrainiens le week-end dernier, c'est cette fois pour un rendez-vous plus glamour que la femme de Felipe VI a pu laisser libre cours à son imagination. Au sein du palais royal, la reine s'est affichée dans une robe grise avec des manches bouffantes aussi chic qu'originale puisqu'elle est agrémentée d'un noeud autour du cou et de pièces florales brodées sur le côté droit (voir diaporama).

Cette création est signée de la marque du célèbre couturier mort en 2014 Manuel Pertegaz. L'histoire qui lie la reine au designer espagnol est longue. Elle remonte précisément à 2004, l'année où ce dernier réalise la robe de mariage de Letizia, évènement qui marquera son entrée officielle dans la famille royale d'Espagne. Il faut attendre 2019 pour la voir revêtir une pièce du même créateur à l'occasion des prix Princesses des Asturies... qui n'était autre que la même robe grise ! En effet, l'ancienne journaliste a dans ses habitudes de réutiliser les pièces qu'elle a déjà portées. Une robe lui tenant visiblement à coeur puisqu'en l'arborant il y a trois ans, Letizia avait rompu une vieille tradition qui voulait que la reine devait porter du Carolina Herrera au prix des Asturies. Contrairement à 2019 où elle avait fait dans la sobriété avec des talons noirs, la reine avait, cette année, opté pour une paire d'escarpins roses et un sac à main de la même couleur.