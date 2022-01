Letizia d'Espagne : Sublime dans une robe rouge flamboyante, elle fait sensation

Letizia d'Espagne a une nouvelle fois conquis les regards ce jeudi 27 janvier 2022. La femme du roi Felipe VI s'est présentée plus belle que jamais pour assister à la remise du prix de journalisme parlementaire Luis Carandell au Sénat de Madrid.

La cérémonie vise à souligner l'importance du journalisme dans le pays. Ayant elle-même exercé cette fonction avant d'entrer dans la famille royale, Letizia d'Espagne ne pouvait pas ne pas faire le déplacement. Et c'est vêtue d'une magnifique robe rouge flamboyante portée près du corps que la maman de Leonor et Sofia a remis les prix de cette douzième édition. Reine d'Espagne et du style, Letizia avait opté pour une création de Carolina Herrera, qu'elle avait accordée avec une pochette et des escarpins rouges également. Toujours aussi sublime qu'à chacune de ses apparitions, Letizia aurait presque volé la vedette aux lauréats.

Les grands gagnants se sont vus remettre le prix par la sublime reine, à qui les nouveaux pouvoirs ont été attribués en 2014 après l'abdication du roi Juan Carlos Ier. La première récompense a été donnée à Antonio del Rey Muñoz, journaliste de l'agence de presse espagnole EFE, la seconde a été partagée entre trois journalistes, Joaquín Anastasio González, Loreto Gutiérrez Prats et Silvia Mascareño Díaz, reporters aux îles Canaries. S'ils étaient heureux de se voir honorer d'une telle façon par la belle Letizia, ils n'ont pas eu droit de rencontrer son époux.

Le roi Felipe VI n'était même pas sur le sol espagnol mais à des milliers de kilomètres des siens. C'est en Honduras, dans la ville de Tegucigalpa, qu'il était attendu pour la prestation de serment de la nouvelle présidente Xiomara Castro. Cette dernière a été élue après Juan Orlando Hernandez que le roi d'Espagne avait pris la peine de rencontrer la veille avant son départ officiel. Durant l'événement, il a pu également faire la rencontre de Kamala Harris, première vice-présidente des Etats-Unis d'Amérique après l'élection de Joe Biden au poste de président.