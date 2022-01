Lia Thomas : La nageuse transgenre de 22 ans qui fait polémique s'exprime

Lia Thomas, 22 ans, vient de faire une entrée fracassante dans le monde de la natation américain. À 22 ans, la jeune femme transgenre performe dans les compétitions féminines universitaires pour l'université de Pennsylvanie. Seulement, il y a encore deux ans, Lia s'appelait Will et disputait à l'époque les épreuves de natations masculines pour son université. C'est en 2019 que Lia a pris la décision de changer de sexe. "J'ai compris que j'étais trans à l'été 2018. Il y avait beaucoup d'incertitudes, nous sommes dans une zone très conservatrice, je ne savais pas ce que je serais capable de faire, si je pourrais continuer à nager", raconte-t-elle dans des propos rapportés par Le Parisien.

Face à une situation qu'elle n'acceptait plus, Lia Thomas a enduré la saison 2018-2019 avant de faire le choix de changer de sexe. "J'étais très mal à l'aise, je me sentais prisonnière de mon corps. Je n'étais pas en phase avec moi-même. J'ai donc décidé qu'il était temps de débuter ma transition", raconte-t-elle. Puis c'est le moment de l'attente pour la nageuse puisque les règlements universitaires stipulent qu'il faut attendre une année de traitements afin de supprimer la testostérone pour pouvoir participer aux compétitions féminines. À son retour, Lia surclasse ses adversaires, enchaînant les premières places et brisant de nombreux records.

Tout le monde doit pouvoir concourir dans la catégorie dans laquelle il se sent le mieux, à moins qu'il y ait un avantage déloyal avéré

Une situation qui ne convient pas à tout le monde, notamment à ses camarades de vestiaires qui crient à "l'injustice" et font part de son "arrogance". Des parents d'athlètes ont même envoyé une lettre à l'unversité, ainsi qu'à la NCAA (National Collegiate Athletic Association) qui régit les compétitions, afin que l'on interdise la participation de Lia aux épreuves féminines. Face à la polémique, le jeune athlète transgenre adopte une position claire : "Chaque sport doit établir ses propres critères pour savoir ce qui constitue un avantage déloyal. Tout le monde doit pouvoir concourir dans la catégorie dans laquelle il se sent le mieux, à moins qu'il y ait un avantage déloyal avéré".

Retrouvez l'article du Parisien en intégralité sur leur site.